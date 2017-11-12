ЦРУ про заяву Трампа: РФ втручалася у вибори США

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Неділя, 12 листопада 2017, 02:20

ЦРУ підтвердило позицію про втручання Росії у вибори США після заяв Трампа про заперечення Путіна.

Про це у коментарі американському виданню The Hill повідомив директор ЦРУ Майк Помпео.

"Ми підтримуємо та завжди підтримували висновки розвідувального співтовариства, оприлюднені в січні 2017 року під назвою "Оцінка російської діяльності та намірів на останніх виборах у США". Оцінки розвідки щодо втручання Росії у вибори не змінилися", - наголосив Помпео.

Як повідомлялося, під час саміту у В'єтнамі президент США Дональд Трамп заявив, що Путін переконував його у невтручанні РФ у американські вибори, і цьому можна вірити.

Теми: США Росія вибори
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