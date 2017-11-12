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ЦРУ о заявлении Трампа: РФ вмешивалась в выборы США

Воскресенье, 12 ноября 2017, 01:20
ЦРУ о заявлении Трампа: РФ вмешивалась в выборы США

ЦРУ подтвердило позицию о вмешательстве России в выборы США после заявлений Трампа о возражениях Путина.

Об этом в комментарии американскому изданию The Hill сообщил директор ЦРУ Майк Помпео.

"Мы поддерживаем и всегда поддерживали выводы разведывательного сообщества, обнародованные в январе 2017 года под названием "Оценка российской деятельности и намерений на последних выборах в США". Оценки разведки относительно вмешательства России в выборы не изменились", - отметил Помпео.

Как сообщалось, во время саммита во Вьетнаме президент США Дональд Трамп заявил, что Путин убеждал его в невмешательстве РФ в американские выборы, и этому можно верить.

Темы: СШАРосcиявиборы
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