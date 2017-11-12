ЦРУ про заяву Трампа: РФ втручалася у вибори США
Неділя, 12 листопада 2017, 01:20
ЦРУ підтвердило позицію про втручання Росії у вибори США після заяв Трампа про заперечення Путіна.
Про це у коментарі американському виданню The Hill повідомив директор ЦРУ Майк Помпео.
"Ми підтримуємо та завжди підтримували висновки розвідувального співтовариства, оприлюднені в січні 2017 року під назвою "Оцінка російської діяльності та намірів на останніх виборах у США". Оцінки розвідки щодо втручання Росії у вибори не змінилися", - наголосив Помпео.
Як повідомлялося, під час саміту у В'єтнамі президент США Дональд Трамп заявив, що Путін переконував його у невтручанні РФ у американські вибори, і цьому можна вірити.