Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦРУ про заяву Трампа: РФ втручалася у вибори США

Неділя, 12 листопада 2017, 01:20
ЦРУ про заяву Трампа: РФ втручалася у вибори США

ЦРУ підтвердило позицію про втручання Росії у вибори США після заяв Трампа про заперечення Путіна.

Про це у коментарі американському виданню The Hill повідомив директор ЦРУ Майк Помпео.

"Ми підтримуємо та завжди підтримували висновки розвідувального співтовариства, оприлюднені в січні 2017 року під назвою "Оцінка російської діяльності та намірів на останніх виборах у США". Оцінки розвідки щодо втручання Росії у вибори не змінилися", - наголосив Помпео.

Як повідомлялося, під час саміту у В'єтнамі президент США Дональд Трамп заявив, що Путін переконував його у невтручанні РФ у американські вибори, і цьому можна вірити.

Теми: СШАРосіявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
США
В адміністрація Байдена обговорюють можливість надання Україні ракет ATACMS – ЗМІ
Держдеп США пояснив, чому зараз вступ України до НАТО неможливий
Блінкен: Союзники розуміють, чому США надають Україні касетні боєприпаси
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: