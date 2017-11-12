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Українські плавці виграли три медалі на етапі Кубка світу в Китаї

Неділя, 12 листопада 2017, 02:57

Українці Андрій Говоров та Михайло Романчук здобули три нагороди на етапі Кубка світу з плавання на короткій воді.

Про це повідомляє Громадське.

Михайло Романчук виграв "бронзу" на 400-метрівці вільним стилем, поступившись двом представникам Китаю.

У активі Андрія Говорова - дві медалі. На дистанції 50 метрів батерфляєм він став другим після спортсмена з ПАР, а на 50-метрівці вільним стилем фінішував третім.

Як відомо, у липні Романчук уперше в кар'єрі виграв "срібло" Чемпіонату світу.

Теми: спортУкраїна
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