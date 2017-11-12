Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинские пловцы выиграли три медали на этапе Кубка мира в Китае

Воскресенье, 12 ноября 2017, 02:57

Украинцы Андрей Говоров и Михаил Романчук выиграли три награды на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде.

Об этом сообщает Громадське.

Михаил Романчук выиграл "бронзу" на 400-метровке вольным стилем, уступив двум представителям Китая.

В активе Андрея Говорова - две медали. На дистанции 50 метров баттерфляем он стал вторым после спортсмена из ЮАР, а на 50-метровке вольным стилем финишировал третьим.

Как известно, в июле Романчук впервые в карьере выиграл "серебро" Чемпионата мира.

Темы: спортУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
спорт
Юниорский ЧЕ-2023 по легкой атлетике: Украина завоевала первое "золото" в метании диска
Нидерландские военные не будут участвовать в спортивных соревнованиях, если в них заявлены россияне
Звездные команды Шевченко и Зинченко сыграли в Лондоне в поддержку Украины
Последние новости
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
10:10
К десятой годовщине войны УП проведет конференцию "Как победить Голиафа"
10:05
Рынку нефти грозит дефицит судов из-за нападений хуситов в Красном море – Aramco
09:59
Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник
09:58
Байден на встрече с лидерами Конгресса призвал быстро разблокировать помощь Украине
Все новости...
Реклама: