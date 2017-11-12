Украинские пловцы выиграли три медали на этапе Кубка мира в Китае
Воскресенье, 12 ноября 2017, 02:57
Украинцы Андрей Говоров и Михаил Романчук выиграли три награды на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде.
Об этом сообщает Громадське.
Михаил Романчук выиграл "бронзу" на 400-метровке вольным стилем, уступив двум представителям Китая.
В активе Андрея Говорова - две медали. На дистанции 50 метров баттерфляем он стал вторым после спортсмена из ЮАР, а на 50-метровке вольным стилем финишировал третьим.
Как известно, в июле Романчук впервые в карьере выиграл "серебро" Чемпионата мира.