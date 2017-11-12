У Французькій Гвіані запустили ракету з українським двигуном
Європейська ракети-носій Vega з українським двигуном успішно стартувала з космодрому Куру у Французькій Гвіані.
Про це повідомив президент України Петро Порошенко.
"Маршовий двигун РД-843 4 ракети-носія розроблений ДП "Конструкторське бюро "Південне" та виготовлений держпідприємством "ВО "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова", - зазначив він.
Як відомо, VEGA є ракетою-носієм легкого класу, з 1998 року розробляється спільно Європейським космічним агентством та Італійським космічним агентством.
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