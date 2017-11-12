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Во Французской Гвиане запустили ракету с украинским двигателем

Воскресенье, 12 ноября 2017, 15:56
Во Французской Гвиане запустили ракету с украинским двигателем

Европейская ракета-носитель Vega с украинским двигателем успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. 

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Маршевый двигатель РД-843 4 ракеты-носителя разработан ГП "Конструкторское бюро "Южное" и изготовлен госпредприятием "ПО "Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова", - отметил он.

Как известно, VEGA является ракетой-носителем легкого класса, с 1998 года разрабатывается совместно Европейским космическим агентством и Итальянским космическим агентством.

Кроме того, 12 ноября из Центра космических полетов на острове Уоллопс (США) был проведен пуск модернизированной ракеты-носителя (РН) "Антарес", конструкцию первой ступени которой создало КБ "Южное" и изготовил Южный машиностроительный завод в кооперации с украинскими предприятиями.

"Антарес" вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию 3350 кг полезного груза - это максимальный груз, который выводится на орбиту за все предыдущие миссии", - сообщили в пресс-службе КБ "Южное".

 

Украинская правда 

Темы: космосФранция
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