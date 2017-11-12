У Французькій Гвіані запустили ракету з українським двигуном
Європейська ракети-носій Vega з українським двигуном успішно стартувала з космодрому Куру у Французькій Гвіані.
Про це повідомив президент України Петро Порошенко.
"Маршовий двигун РД-843 4 ракети-носія розроблений ДП "Конструкторське бюро "Південне" та виготовлений держпідприємством "ВО "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова", - зазначив він.
Як відомо, VEGA є ракетою-носієм легкого класу, з 1998 року розробляється спільно Європейським космічним агентством та Італійським космічним агентством.
Окрім того, 12 листопада з Центру космічних польотів на острові Уоллопс (США) було проведено пуск модернізованої ракети-носія (РН) "Антарес", конструкцію першого ступеня якої спроектувало КБ "Південне" та виготовив Південний машинобудівний завод у кооперації з українськими підприємствами.
"Антарес" вивела на орбіту вантажний корабель Cygnus, який має доставити на Міжнародну космічну станцію 3350 кг корисного вантажу - це максимальний вантаж, який виводиться на орбіту за всі попередні місії", - повідомили у прес-службі КБ "Південне".
LAUNCH! Science & cargo headed to @Space_Station on @OrbitalATK’s #Antares rocket carrying #Cygnus spacecraft. Watch https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/YJiuvb9Iit— NASA (@NASA) November 12, 2017
Українська правда