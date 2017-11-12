У Французькій Гвіані запустили ракету з українським двигуном

Європейська ракети-носій Vega з українським двигуном успішно стартувала з космодрому Куру у Французькій Гвіані.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко.

"Маршовий двигун РД-843 4 ракети-носія розроблений ДП "Конструкторське бюро "Південне" та виготовлений держпідприємством "ВО "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова", - зазначив він.

Як відомо, VEGA є ракетою-носієм легкого класу, з 1998 року розробляється спільно Європейським космічним агентством та Італійським космічним агентством.

Окрім того, 12 листопада з Центру космічних польотів на острові Уоллопс (США) було проведено пуск модернізованої ракети-носія (РН) "Антарес", конструкцію першого ступеня якої спроектувало КБ "Південне" та виготовив Південний машинобудівний завод у кооперації з українськими підприємствами.

"Антарес" вивела на орбіту вантажний корабель Cygnus, який має доставити на Міжнародну космічну станцію 3350 кг корисного вантажу - це максимальний вантаж, який виводиться на орбіту за всі попередні місії", - повідомили у прес-службі КБ "Південне".

Українська правда