В Іраку та Ірані стався сильний землетрус - є жертви

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Неділя, 12 листопада 2017, 22:51

На півночі Іраку та в Ірані стався сильний землетрус, місцеві медіа повідомляють про жертви.

Про це повідомляє "Reuters".

Внаслідок землетрусу постраждала столиця Іраку, Багдад.

Зі слів іракського метеорологічного чиновника, після землетрусу, епіцентр якого був у Пенджвіні, в провінції Сулейманія, яка розташована дуже близько до кордону з Іраном, не було жодних раптових повідомлень про смерті.

Європейський середземноморський сейсмологічний центр повідомив, що магнітуда землетрусу в Іраку досягнула 7,6 бала.

Водночас, як повідомляє іранське державне телебачення, в країні пошкоджено вісім сіл, де загинули не менше шести людей. Також поранення отримали мешканці прикордонного міста Каср-е Ширін.

Землетрус був настільки сильним, що поштовхи відчували навіть у столиці Ірану.

Окрім того, повідомлення про землетрус надходять з Туреччини та Іраку.

Українська правда

Теми: Ірак Іран стихійне лихо
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