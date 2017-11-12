В Іраку та Ірані стався сильний землетрус - є жертви
На півночі Іраку та в Ірані стався сильний землетрус, місцеві медіа повідомляють про жертви.
Про це повідомляє "Reuters".
Внаслідок землетрусу постраждала столиця Іраку, Багдад.
Зі слів іракського метеорологічного чиновника, після землетрусу, епіцентр якого був у Пенджвіні, в провінції Сулейманія, яка розташована дуже близько до кордону з Іраном, не було жодних раптових повідомлень про смерті.
Європейський середземноморський сейсмологічний центр повідомив, що магнітуда землетрусу в Іраку досягнула 7,6 бала.
M7.6 #earthquake (#زلزال) strikes 204 km NE of #Baghdad (#Iraq) 15 min ago. Effects reported by witnesses: pic.twitter.com/tUrMJAxI3f— EMSC (@LastQuake) November 12, 2017
Водночас, як повідомляє іранське державне телебачення, в країні пошкоджено вісім сіл, де загинули не менше шести людей. Також поранення отримали мешканці прикордонного міста Каср-е Ширін.
Землетрус був настільки сильним, що поштовхи відчували навіть у столиці Ірану.
Окрім того, повідомлення про землетрус надходять з Туреччини та Іраку.
Українська правда