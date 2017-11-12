В Ираке и Иране произошло сильное землетрясение - есть жертвы
На севере Ирака и в Иране произошло сильное землетрясение, местные СМИ сообщают о жертвах.
Об этом сообщает "Reuters".
В результате землетрясения пострадала столица Ирака, Багдад.
По словам иракского метеорологического чиновника, после землетрясения, эпицентр которого находился в Пенджвини, в провинции Сулеймания, которая расположена очень близко к границе с Ираном, не было никаких внезапных сообщений о смертях.
Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что магнитуда землетрясения в Ираке достигла 7,6 балла.
M7.6 #earthquake (#زلزال) strikes 204 km NE of #Baghdad (#Iraq) 15 min ago. Effects reported by witnesses: pic.twitter.com/tUrMJAxI3f— EMSC (@LastQuake) November 12, 2017
В то же время, как сообщает иранское государственное телевидение, в стране повреждено восемь сел, где погибли не менее шести человек. Также ранения получили жители приграничного города Каср-е Ширин.
Землетрясение было настолько сильным, что толчки ощущались даже в столице Ирана.
Кроме того, сообщения о землетрясении поступают из Турции и Ирака.
Украинская правда