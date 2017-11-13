Колишні глави розвідки США вважають, що Путін маніпулює Трампом

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Понеділок, 13 листопада 2017, 01:24

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан і колишній директор Національної розвідки Джеймс Клеппер заявили, що Трамп неправильно поводиться в ситуації з московськими зв'язками.

Про це пише Reuters.

"Я думаю, що Трамп з якоїсь причини або заляканий Путіним, побоюючись, що він може зробити, або що може вийти в результаті цих розслідувань ... Або це наївність, невігластво або страх, в сенсі те, що Трамп робить по відношенню до росіян", - заявив Бреннан в ефірі CNN.

Клеппер додав, що іноземні лідери, які викочують червону доріжку для Трампа, можуть ним маніпулювати.

"Я дійсно думаю, що і китайці, і росіяни думають, що можуть грати ним, - сказав Клеппер.

Таким чином колишні розвідники прокоментували заяву Трампа про те, що Путін переконував його в невтручанні РФ в американські вибори.

"Кожен раз, коли він бачить мене, він каже:"Я цього не робив". І я вірю, я дійсно вірю, що коли він говорить мені таке, то саме так і є", - сказав Трамп, зазначивши, що Путін дуже ображений звинуваченнями.

При цьому міністр фінансів США Стів Мнучін сказав на тому ж шоу, що критика того, як Трамп будує відносини з Росією і Китаєм "безглузда".

"Президентом Трампом ніхто не грає", - заявив Мнучін.

Бреннан відмовився відповісти на питання, чи має він якісь дані, котрі підтверджують припущення, що у Росії є компромат про Трампа.

Теми: Трамп США Росія
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