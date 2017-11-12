Маккейн: довіра Трампа до Путіна - загроза нацбезпеці США

Сенатор США Джон Маккейн заявив, що довіра Трампа словам Путіна про невтручання РФ в американські вибори загрожує нацбезпеці країни.

Про це повідомляє офіційний сайт політика.

"Немає ніякої "Америки перш за все", коли довіряєш словам полковника КДБ, а не ЦРУ", - йдеться у заяві.

"Володимир Путін не переймається інтересами Америки. Вірити в протилежне - це не просто наївно, це ставить під загрозу нашу національну безпеку", - переконаний Маккейн.

Як повідомлялося, під час саміту у В'єтнамі президент США Дональд Трамп заявив, що Путін переконував його у невтручанні РФ у американські вибори, і цьому можна вірити.

Водночас ЦРУ підтвердило позицію про втручання Росії у вибори в США.