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Маккейн: довіра Трампа до Путіна - загроза нацбезпеці США

Неділя, 12 листопада 2017, 03:28
Маккейн: довіра Трампа до Путіна - загроза нацбезпеці США

Сенатор США Джон Маккейн заявив, що довіра Трампа словам Путіна про невтручання РФ в американські вибори загрожує нацбезпеці країни.

Про це повідомляє офіційний сайт політика.

"Немає ніякої "Америки перш за все", коли довіряєш словам полковника КДБ, а не ЦРУ", - йдеться у заяві.

"Володимир Путін не переймається інтересами Америки. Вірити в протилежне - це не просто наївно, це ставить під загрозу нашу національну безпеку", - переконаний Маккейн.

Як повідомлялося, під час саміту у В'єтнамі президент США Дональд Трамп заявив, що Путін переконував його у невтручанні РФ у американські вибори, і цьому можна вірити.

Водночас ЦРУ підтвердило позицію про втручання Росії у вибори в США.

Теми: СШАРосія
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