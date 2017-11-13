"Антонов" представив на авіавиставці у Дубаї два літака

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Понеділок, 13 листопада 2017, 03:36

Українське підприємство "Антонов" представило на виставці Dubai Air Show два транспортні літаки – літак-демонстратор Ан-132Д і військово-транспортний літак короткого злету та посадки Ан-70.

Про це повідомила прес-служба ДП "Антонов" у facebook.

12 листопада 2017 р. розпочав роботу міжнародний салон Dubai Air Show. На виставці представлено два транспортних літака "Антонов": прототип багатоцільового легкого транспортного літака Ан-132 - літак-демонстратор Ан-132Д та військово-транспортний літак короткого злету та посадки Ан-70.

"Участь у виставці в Дубаї важлива для нашого підприємства. Це гарна нагода представити сучасні програми, наші літаки потенційним замовникам з країн Близького Сходу, зустрітися з партнерами", – сказав виконувач обов’язки президента компанії "Антонов" Олександр Кривоконь.

 
 

Ан-132Д взяв участь у програмі демонстраційних польотів.

У компанії зазначають, що в перший день виставки Ан-132Д відвідали численні делегації з Саудівської Аравії, в тому числі заступник міністра оборони, президент компанії "Такнія", делегація командування Сухопутних сил.

Теми: авіа
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