Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Антонов" представив на авіавиставці у Дубаї два літаки

Понеділок, 13 листопада 2017, 02:36
Антонов представив на авіавиставці у Дубаї два літаки

Українське підприємство "Антонов" представило на виставці Dubai Air Show два транспортні літаки – літак-демонстратор Ан-132Д і військово-транспортний літак короткого злету та посадки Ан-70.

Про це повідомила прес-служба ДП "Антонов" у facebook.

12 листопада 2017 р. розпочав роботу міжнародний салон Dubai Air Show. На виставці представлено два транспортних літака "Антонов": прототип багатоцільового легкого транспортного літака Ан-132 - літак-демонстратор Ан-132Д та військово-транспортний літак короткого злету та посадки Ан-70.

"Участь у виставці в Дубаї важлива для нашого підприємства. Це гарна нагода представити сучасні програми, наші літаки потенційним замовникам з країн Близького Сходу, зустрітися з партнерами", – сказав виконувач обов’язки президента компанії "Антонов" Олександр Кривоконь.

 
 

Ан-132Д взяв участь у програмі демонстраційних польотів.

У компанії зазначають, що в перший день виставки Ан-132Д відвідали численні делегації з Саудівської Аравії, в тому числі заступник міністра оборони, президент компанії "Такнія", делегація командування Сухопутних сил.

Теми: авіавиробництво
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
авіа
Під Варшавою літак врізався в ангар: є загиблі та поранені
Російський штурмовик Су-25 впав в Азовське море
Навчання пілотів на F-16 не почалися, чекають на виїзд першої групи – Ігнат
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: