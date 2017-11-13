Литва передає Україні цифрові телепередавачі для Донеччини

Литва передасть Україні сім вживаних цифрових наземних телепередавачів для поновлення трансляцій у Донецькій області.



Таке рішення уряд Литви ухвалив минулої середи, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на литовський портал Delfi.



За словами голови Центру радіо і ТБ Литви Рямігіюса Шяріса, Україні передадуть телепередавачі малої потужності, вартість їх становить EUR 33,5 тисячі.



Передачу обладнання ініціювало Міністерство транспорту і комунікацій.



"Литва як ніхто інший знає важливість вільного слова. Ми повинні підтримувати прагнення України мати можливість поширювати незалежну думку на території Донецька", – сказав міністр транспорту і комунікацій Рокас Масюліс.



За даними видання, Донецька обласна держадміністрація, розташована у Краматорську, в липні звернулася до Литви з проханням допомогти у поновленні трансляцій телебачення і радіо України в Донецькій області. Центр радіо і ТБ Литви у вересні отримав прохання передати обладнання.



У 2015 році Литва передала Україні 15 аналогових передавачів різної потужності.