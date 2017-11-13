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Литва передает Украине цифровые телепередатчики для Донетчины

Понедельник, 13 ноября 2017, 08:42

Литва передаст Украине семь бывших в употреблении цифровых наземных телепередатчиков для восстановления трансляций в Донецкой области.

Такое решение правительство Литвы приняло в прошлую среду, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на литовский портал Delfi.

По словам главы Центра радио и ТВ Литвы Рямигиюса Шяриса, Украине передадут телепередатчики малой мощности, их стоимость составляет EUR 33,5 тысячи.

Передачу оборудования инициировало Министерство транспорта и коммуникаций.

"Литва как никто другой знает важность свободного слова. Мы должны поддерживать стремление Украины иметь возможность распространять независимую мысль на территории Донецка", – сказал министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.

По данным издания, находящаяся в Краматорске Донецкая областная госадминистрация в июле обратилась к Литве с просьбой помочь в восстановлении трансляций телевидения и радио Украины в Донецкой области. Центр радио и ТВ Литвы в сентябре получил просьбу передать оборудование.

В 2015 году Литва передала Украине 15 аналоговых передатчиков разной мощности.

Темы: телевидениетехнологииЛитваДонецкая область
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