Рада позбавить депутатських мандатів двох нардепів

Спікер парламенту Андрій Парубій заявив про намір поставити на голосування Верховної Ради питання про позбавлення мандатів депутата від "Самопомічі" Олену Бабак та депутата від "Народного фронту" В'ячеслава Константиновського.

Про це він повідомив під час брифінгу у понеділок, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, відповідне рішення парламент може прийняти вже в найближчий четвер.

"Заяви Бабак і Константиновського про позбавлення повноважень розглянуті вже досить давно і на сьогодні немає жодних моментів, які б завадили не поставити це питання на голосування", - сказав Парубій.

"Єдиний момент, який заважав це зробити раніше - брак часу. Можливо в четвер я знайду змогу поставити на порядок денний розгляд цього питання", - додав спікер.

Як відомо, народний депутат фракції "Самопоміч" Олена Бабак 9 листопада просила поставити до порядку денного сесії і на голосування постанову про зняття з неї депутатських повноважень. Вона нагадала, що регламентний комітет вже розглянув її постанову.

Також повідомлялося, що нардеп Константиновський у липні написав заяву про позбавлення його депутатства. За словами нардепа, три роки в Раді стали для нього найпохмурішими.