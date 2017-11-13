Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада лишит депутатских мандатов двух нардепов

Понедельник, 13 ноября 2017, 13:12

Спикер парламента Андрей Парубий заявил о намерении поставить на голосование Верховной Рады вопрос о лишении мандатов депутата от партии "Самопомич" Елены Бабак и депутата от "Народного фронта" Вячеслава Константиновского.

Об этом он сообщил во время брифинга в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, соответствующее решение парламент может принять уже в ближайший четверг.

"Заявления Бабак и Константиновского о лишении полномочий рассмотрены уже достаточно давно и на сегодня нет никаких моментов, которые бы помешали не поставить этот вопрос на голосование", - сказал Парубий.

"Единственный момент, который мешал это сделать раньше - нехватка времени. Возможно в четверг я найду возможность поставить на повестку дня рассмотрение этого вопроса ", - добавил спикер.

Как известно, народный депутат фракции "Самопомич" Елена Бабак 9 ноября просила поставить в повестку дня сессии и на голосование постановление о снятии с нее депутатских полномочий. Она напомнила, что регламентный комитет уже рассмотрел ее постановление.

Также сообщалось, что нардеп Константиновский в июле написал заявление о лишении его депутатства. По словам нардепа, три года в Раде стали для него самыми мрачными.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПарубийВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Парубий
Парубий заболел коронавирусом
Парубий привел поддержку Черновол под ГБР несмотря на карантин
Парубий сходил на допрос в ГБР
Последние новости
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
На Ocean Plaza "висит" кредит перед Ротенбергом на почти 7 миллиардов
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:16
Украина нуждается в большей поддержке Запада, чтобы не включать "печатный станок" – ЕБРР
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
Все новости...
Реклама: