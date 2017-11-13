Рада лишит депутатских мандатов двух нардепов

Спикер парламента Андрей Парубий заявил о намерении поставить на голосование Верховной Рады вопрос о лишении мандатов депутата от партии "Самопомич" Елены Бабак и депутата от "Народного фронта" Вячеслава Константиновского.

Об этом он сообщил во время брифинга в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, соответствующее решение парламент может принять уже в ближайший четверг.

"Заявления Бабак и Константиновского о лишении полномочий рассмотрены уже достаточно давно и на сегодня нет никаких моментов, которые бы помешали не поставить этот вопрос на голосование", - сказал Парубий.

"Единственный момент, который мешал это сделать раньше - нехватка времени. Возможно в четверг я найду возможность поставить на повестку дня рассмотрение этого вопроса ", - добавил спикер.

Как известно, народный депутат фракции "Самопомич" Елена Бабак 9 ноября просила поставить в повестку дня сессии и на голосование постановление о снятии с нее депутатских полномочий. Она напомнила, что регламентный комитет уже рассмотрел ее постановление.

Также сообщалось, что нардеп Константиновский в июле написал заявление о лишении его депутатства. По словам нардепа, три года в Раде стали для него самыми мрачными.