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Нардеп "Самопомочі" збирається просити Раду забрати у неї мандат

Четвер, 9 листопада 2017, 10:43

Народний депутат фракції "Самопоміч" Олена Бабак проситиме поставити до порядку денного сесії і на голосування постанову про зняття з неї депутатських повноважень.

Про це вона сказала журналістам у четвер в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я попрошу, щоб поставили постанову (про зняття депутатських повноважень - ред.) на голосування в зал до порядку денного", – сказала нардеп.

Вона нагадала, що регламентний комітет вже розглянув її постанову.

 
Олена Бабак хоче скласти мандат

Як повідомлялося, Бабак заявляла, що після того, як Верховна Рада прийме закон про житлово-комунальні послуги (№ 1581-д), вона складе з себе депутатські повноваження.

Як відомо, Верховна Рада на засіданні 9 листопада підтримала у повторному другому читанні нову редакцію закону про житлово-комунальні послуги.

Теми: Верховна РадаСамопоміч
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