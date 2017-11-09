Нардеп "Самопомочі" збирається просити Раду забрати у неї мандат
Народний депутат фракції "Самопоміч" Олена Бабак проситиме поставити до порядку денного сесії і на голосування постанову про зняття з неї депутатських повноважень.
Про це вона сказала журналістам у четвер в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я попрошу, щоб поставили постанову (про зняття депутатських повноважень - ред.) на голосування в зал до порядку денного", – сказала нардеп.
Вона нагадала, що регламентний комітет вже розглянув її постанову.
Як повідомлялося, Бабак заявляла, що після того, як Верховна Рада прийме закон про житлово-комунальні послуги (№ 1581-д), вона складе з себе депутатські повноваження.
Як відомо, Верховна Рада на засіданні 9 листопада підтримала у повторному другому читанні нову редакцію закону про житлово-комунальні послуги.