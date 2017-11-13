ГПУ пропонує Дерев'янку сплатити 62 млн податків для закриття справи

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Понеділок, 13 листопада 2017, 16:01

Позафракційний народний депутат, член політради партії "Рух нових сил" Юрій Дерев'янко має сплатити близько 62 мільйони гривень податків для того, щоб Генеральна прокуратура закрила справу про можливе ухилення депутатом від сплати податків.

Про це депутат повідомив журналістам після допиту в Генпрокуратурі, передають в понеділок "Українські новини".

"Я отримав акт Державної фіскальної служби, і в цьому акті податкова написала, що... встановлено податкові порушення, а саме заниження річного доходу за 2015 рік на суму 289 млн гривень, в результаті чого занижено податкове зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб в сумі 57 млн ​​751 тис., а також ще військового збору на суму 4 млн 332 тис. гривень", – розповів він.

За словами Дерев'янка, співробітник Генпрокуратури запропонував йому сплатити необхідну суму, і тоді справа буде закрита.

Нардеп вважає, що цей акт є службовим злочином.

Він має намір подати свої заперечення до Державної фіскальної служби.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура викликала на допит члена партії "Рух нових сил" нардепа Юрія Дерев'янка у справі, в якій він підозрюється у несплаті податків.

У коментарі "Українській правді" прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган пояснила, що справа проти Дерев'янка порушена 12 вересня 2017 року.

Нардепа підозрюють у тому, що він в деклараціях за 2015-2016 роки вказав їхні з дружиною кошти та майно, отримані від підприємницької діяльності, вартість яких суттєво відрізняється від розмірів доходів.

Сарган зазначала, що це вже не перша повістка депутату – на попередні кілька викликів Дерев'янко не з'являвся.

Теми: податки Генпрокуратура Верховна Рада
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