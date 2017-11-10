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Соратника Саакашвілі викликали на допит у справі про податкові махінації

П'ятниця, 10 листопада 2017, 14:40
Соратника Саакашвілі викликали на допит у справі про податкові махінації

Генеральна прокуратура викликала на допит члена партії "Рух нових сил" нардепа Юрія Дерев'янка у справі, в якій він підозрюється у несплаті податків.

Про це повідомила у Twitter прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

За її інформацією, депутата чекають 13 листопада о 13:00 в управлінні ГПУ з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями.

У коментарі "Українській правді" Сарган пояснила, що справа проти Дерев'янка порушена 12 вересня. Нардепа підозрюють у тому, що він в деклараціях за 2015-2016 роки вказав їхні з дружиною кошти та майно, отримані від підприємницької діяльності, вартість яких суттєво відрізняється від розмірів доходів.

"Що вказує на можливе ухилення від сплати податків подружжям Дерев'янків", - наголошує речниця генпрокурора.

За її словами, це вже не перша повістка депутату - на попередні кілька викликів Дерев'янко не з'являвся.

 

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження. 

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 342).

За даними МВС, крім Саакашвілі "незаконно" проникли в Україну кілька депутатів Верховної Ради, серед яких і позафракційний Юрій Дерев'янко.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаГенпрокуратурадопит
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