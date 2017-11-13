Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ предложила Деревянко уплатить 62 млн налогов для закрытия дела

Понедельник, 13 ноября 2017, 15:01
ГПУ предложила Деревянко уплатить 62 млн налогов для закрытия дела

Внефракционный народный депутат, член политсовета партии "Рух нових сил" Юрий Деревянко должен уплатить около 62 миллиона гривен налогов для того, чтобы Генеральная прокуратура закрыла дело о возможном уклонении депутатом от уплаты налогов.

Об этом депутат сообщил журналистам после допроса в Генпрокуратуре, передают в понедельник "Українські новини".

"Я получил акт Государственной фискальной службы, и в этом акте налоговая написала, что... установлены налоговые нарушения, а именно занижение годового дохода за 2015 год на сумму 289 млн гривен, в результате чего занижено налоговое обязательство с налога на доходы физических лиц в сумме 57 млн 751 тыс., а также еще военного сбора на сумму 4 млн 332 тыс. гривен", – рассказал он.

По словам Деревянко, сотрудник Генпрокуратуры предложил ему уплатить необходимую сумму, и тогда дело будет закрыто.

Нардеп считает, что данный акт является служебным преступлением.

Он намерен подать свои возражения в Государственную фискальную службу.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура вызвала на допрос члена партии "Дух нових сил" нардепа Юрия Деревянко в деле, в котором он подозревается в неуплате налогов.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган объяснила, что дело против Деревянко возбуждено 12 сентября 2017 года.

Нардепа подозревают в том, что он в декларациях за 2015-2016 годы указал (свои и жены) средства и имущество, полученные от предпринимательской деятельности, стоимость которых существенно отличается от размеров доходов.

Сарган отметила, что это уже не первая повестка депутату – на предыдущие несколько вызовов Деревянко не являлся.

"Украинская правда" в Threads

Темы: налогиГенпрокуратураВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дроны ГУР поразили нефтебазу в Санкт-Петербурге – источник

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
налоги
Экономические новости 30 июня: Рада возвращает довоенные налоги
МВФ согласился предоставить дополнительное время на отмену в Украине 2% "упрощенки"
ВР приняла закон об электронной акцизной марки и перенесла дату введения на два года
Последние новости
10:59
"Укрэнерго" построит линию электропередач за почти 4 миллиарда для энергонезависимости Одесской области от РФ
10:43
Крупнейшая группа Европарламента хочет изменить должность Борреля и создать должность комиссара по обороне
10:30
Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году
10:22
Нефть дорожает на фоне напряжения в Красном море и сокращения запасов в США
10:18
Гренландия теряет 30 миллионов тонн льда в час
10:17
На Ocean Plaza "висит" кредит перед Ротенбергом на почти 7 миллиардов
10:17
фотоРоссияне ударили по Купянску: попали в жилой дом, есть погибшая и раненые
10:16
Украина нуждается в большей поддержке Запада, чтобы не включать "печатный станок" – ЕБРР
10:15
В Италии проводят крупную операцию против мафии
10:12
На границе с Польшей грузовики уже не блокируют, а в Румынии блокирование продолжается
Все новости...
Реклама: