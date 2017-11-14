До резолюції ООН щодо Криму приєдналися 40 країн

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Вівторок, 14 листопада 2017, 01:41

Співавторами оновленої резолюції ООН щодо Криму уже стали 40 країн.

Про це повідомив заступник голови МЗС України Сергій Кислиця, передає Укрінформ.

"Уже 40 країн долучились до кола співавторів резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна", - наголосив Кислиця.

"Мова документа є доволі потужною й жорсткою з чіткими однозначними формулюваннями, а його метою є захист прав і свобод громадян на українському півострові", - підкреслив дипломат.

Кислиця додав, що "до процесу просування резолюці в ООН" приєднаються лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та Ахтем Чийгоз.

Як повідомлялося, 14 листопада Третій комітет Генасамблеї ООН розгляне оновлену резолюцію з прав людини щодо анексованого Криму.

Теми: Україна Крим ООН
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