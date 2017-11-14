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К резолюции ООН по Крыму присоединились 40 стран

Вторник, 14 ноября 2017, 00:41
К резолюции ООН по Крыму присоединились 40 стран

Соавторами обновленной резолюции ООН по Крыму уже стали 40 стран.

Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, передает Укринформ.

"Уже 40 стран присоединились к кругу соавторов резолюции" Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь, Украина ", - подчеркнул Кислица.

"Документ довольно мощный и жесткий с четкими однозначными формулировками, а его целью является защита прав и свобод граждан на украинском полуострове", - подчеркнул дипломат.

Кислица добавил, что "к процессу продвижения резолюций в ООН" присоединятся лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и Ахтем Чийгоз.

Как сообщалось, 14 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН рассмотрит обновленную резолюцию по правам человека по аннексированного Крыму.

Темы: УкраинаКрымООН
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