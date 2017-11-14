Мей – Путіну: Ми знаємо, що ви робите, але вам це не вдасться

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Вівторок, 14 листопада 2017, 10:02

Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей жорстко розкритикувала Росію, звинувативши її у втручанні у вибори, кібершпигунстві, агресії на Донбасі та незаконній анексії Криму.

Про це вона заявила під час виступу ввечері у понеділок на банкеті, влаштованому лорд-мером лондонського Сіті, передає BBC.

У своєму виступі прем'єр-міністр відзначила, що уряд Володимира Путіна намагається "підірвати вільні суспільства, поширюючи фальшиві історії, щоб посіяти розбрат на Заході".

У великій зовнішньополітичній промові, яку Мей описала як "дуже просте повідомлення" для президента Путіна, вона сказала, що Росія повинна обрати шлях, відмінний від того, яким вона іде в останні роки, анексувавши Крим, розпалюючи конфлікт в Україні та проводячи кібератаки на уряди і парламенти по всій Європі.

"Росія могла б стати цінним партнером Заходу, але тільки якщо вона "гратиме за правилами. Росія неодноразово порушувала національний повітряний простір кількох європейських країн і проводила стійку кампанію кібершпигунства", - наголосила Мей.

Британська прем’єрка звинуватила Москву у втручанні у вибори та зламі мереж Міністерства оборони Данії та німецького Бундестагу.

"Ми знаємо, що ви робите, і вам це не вдасться. Тому що ви недооцінюєте стійкість наших демократій, вільних і відкритих спільнот та прихильність західних країн до альянсів", - наголосила Мей.

За її словами, хоча Велика Британія покидає ЄС, вона залишається абсолютно відданою НАТО, а майбутнє сильне економічне партнерство між Британією та Євросоюзом буде оплотом проти російської агітації в Європі.

"Європейська правда"

Теми: Росія Донбас Крим Велика Британія
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