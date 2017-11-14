Мэй – Путину: Мы знаем, что вы делаете, но вам это не удастся

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй жестко раскритиковала Россию, обвинив ее во вмешательстве в выборы, кибершпионаже, агрессии на Донбассе и незаконной аннексии Крыма.

Об этом она заявила во время выступления вечером в понедельник на банкете, устроенном лорд-мэром лондонского Сити, передает BBC.

В своем выступлении премьер-министр отметила, что правительство Владимира Путина пытается "подорвать свободные общества, распространяя фальшивые истории, чтобы посеять раздор на Западе".

В большой внешнеполитической речи, которую Мэй описала как "очень простое сообщение" для президента Путина, она сказала, что Россия должна выбрать путь, отличный от того, каким она идет в последние годы, аннексировав Крым, разжигая конфликт в Украине и проводя кибератаки на правительства и парламенты по всей Европе.

"Россия могла бы стать ценным партнером Запада, но только если она "будет играть по правилам. Россия неоднократно нарушала воздушное пространство нескольких европейских стран и проводила устойчивую кампанию кибершпионажа", - отметила Мэй.

Британская премьер обвинила Москву во вмешательстве в выборы и взломе сетей Министерства обороны Дании и немецкого Бундестага.

"Мы знаем, что вы делаете, и вам это не удастся. Потому что вы недооцениваете устойчивость наших демократий, свободных и открытых сообществ и преданность западных стран альянсам", - отметила Мэй.

По ее словам, хотя Великобритания покидает ЕС, она остается абсолютно преданной НАТО, а будущее сильное экономическое партнерство между Британией и Евросоюзом будет оплотом против российской агитации в Европе.

"Европейская правда"