Чоловіка, який напав на заступника голови правління ДПЗКУ, арештували

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Вівторок, 14 листопада 2017, 11:46

Зловмисника, який вчинив замах на заступника голови правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", заарештували без права на заставу.

Таке рішення ухвалив Печерський райсуд Києва, повідомляє прокуратура Києва у Facebook.

Нападником виявився 28-річний уродженець Ростовської області (РФ), зареєстрований у м. Нова Каховка на Херсонщині.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (Замах на умисне вбивство), санкція якої передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

На даний час із підозрюваним проводяться слідчі дії.

Як відомо, увечері 10 листопада неподалік будівлі "Державної продовольчо-зернової корпорації" на вулиці Саксаганського у Києві невідомий накинувся на держслужбовця з молотком і кілька разів ударив його по голові.

Водій постраждалого, який перебував у машині, застосував травматичну зброю і поранив зловмисника у ногу.

Потерпілого заступника голови правління ПАТ з травмою голови доправили до лікарні, де він на даний час перебуває на стаціонарному лікуванні.

Чоловік пов'язує напад із своєю професійною діяльністю.

Теми: Київ кримінал
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