Рада прирівняла постраждалих на Майдані до учасників бойових дій

Верховна Рада надала статус учасника бойових дій громадянам, які отримали тілесні ушкодження в ході "Революції гідності".

За відповідний законопроект №5697 в цілому проголосував 241 нардеп, передають "Українські новини".

Законопроектом передбачено надання статусу учасника бойових дій громадянам, які отримали тяжкі, середньої тяжкості і легкі тілесні ушкодження, які не привели до інвалідності, за участю в "Революції гідності", і які звернулися за медичною допомогою в період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.

При цьому проектом закону не передбачено надання статусу учасника бойових дій співробітникам правоохоронних органів, військовослужбовців внутрішніх військ і особам, які проходили службу в правоохоронних органах та Збройних силах, які отримали тілесні ушкодження під час виконання службових обов'язків, пов'язаних з подіями "Революції гідності".

Проектом закону також передбачається визнання інвалідами війни людей, які стали інвалідами від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції (АТО) до 1 грудня 2014 року і з 1 грудня 2014 року - на території зони проведення АТО, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, і населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення.

Згідно із законопроектом, порядок надання статусу учасника бойових дій та встановлення зв'язку отримання інвалідності з пораненням або іншим ушкодженням здоров'я буде визначатися Кабінетом міністрів.