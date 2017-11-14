Рада прирівняла пільги постраждалих на Майдані і учасників бойових дій

Верховна Рада надала прирівняла пільги учасників бойових дій і громадян, які отримали тілесні ушкодження в ході "Революції гідності".

За відповідний законопроект №5697 в цілому проголосував 241 нардеп.

Після першого читання законопроект передбачав надання статусу учасника бойових дій громадянам, які отримали тяжкі, середньої тяжкості і легкі тілесні ушкодження, які не привели до інвалідності, за участю в "Революції гідності", і які звернулися за медичною допомогою в період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.

Проте до другого читання комітет відхилив цю норму, лишивши лише відповідні пільги для цієї групи людей, запровадивши визначення "постраждалі учасники Революції Гідності".

"Порядок надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності особам, зазначеним у частині першій цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України", - йдеться у порівняльній таблиці.

Дія цієї статті не поширюється на працівників міліції, осіб, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального призначення, військовослужбовців внутрішніх військ, Збройних Сил України та інших військових формувань, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з подіями Революції Гідності.