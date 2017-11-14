Підлегла Корчак просить відсторонити голову НАЗК на час слідства

Голова департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна закликає владу відсторонити голову НАЗК Наталію Корчак на час розслідування.

На брифінгу вона заявила, що Корчак не лише причетна до фальсифікацій перевірок декларацій та інших зловживань, але й недбало ставилася до своїх обов’язків.

"Встановлені численні випадки незаконного затягування спецперевірок: замість 7 днів – кілька тижнів", – розповіла Соломатіна.

"Повні перевірки 8 депутатів та міністрів, які мали закінчитися ще в травні, навіть не розпочиналися. Відповідальність за це несе особисто Корчак, яка не організовує роботу в НАЗК і не здійснює контроль за роботою підлеглих", – заявила вона.

"Із приблизно півтора мільйона декларацій, які зараз є в системі, повністю перевірено всього 91 декларацію", – навела дані Соломатіна.

На її думку, усі перевірки давно можна було б проводити автоматизовано, якби на це було рішення голови НАЗК.

"Я звертаюся до Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупціної прокуратури, до народних депутатів з проханням допомогти в розслідуванні тих зловживань, які відбувалися і відбуваються в Національному агентстві з запобігання корупції", – сказала Соломатіна.

"Я закликаю президента, прем’єр-міністра, голову Верховної Ради, народних депутатів відсторонити голову НАЗК від виконання на час проведення розслідування", – заявила вона.

Соломатіна також закликала міжнародні організації втрутитися у ситуацію.

Ганна Соломатіна з 16 червня очолює департамент фінансового контролю НАЗК.

Наприкінці жовтня вона зголосилася надати інформацію щодо корупції і зловживань у НАЗК, повідомив народний депутата Мустафа Найєм.

Соломатіна на брифінгу зазначила, що свого часу входила до методологічної ради Національного банку, коли його очолював Віктор Ющенко, спеціалізувалася на санації збанкрутілих підприємств, працювала в Мінекономіки тощо.