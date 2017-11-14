НАБУ порушило справу щодо керівництва Мін'юсту

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Вівторок, 14 листопада 2017, 15:48

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливих зловживань з боку керівництва Міністерства юстиції.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит "Українських новин".

Слідство підозрює, що порушення закону були допущені при нарахуванні винагород державним виконавцям.

Зазначено, що 2 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками можливого скоєння кримінального правопорушення, передбаченого статтею 364 ККУ (зловживання владою).

"Мова йде про факти можливого зловживання службовими особами департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України своїм службовим становищем при нарахуванні та виплаті винагород державним виконавцям", - повідомляє НАБУ.

Досудове розслідування ведуть детективи бюро.

Як повідомлялося, всього за два місяці 2017 року вісім держвиконавців Міністерства юстиції України отримали понад 23 мільйони гривень винагород.

На початку листопада НАБУ збиралося вручити підозру першому заступнику міністра юстиції Наталії Севостьяновій, проте з невідомих причин цього не зробило.

Теми: НАБУ Мін'юст кримінал
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