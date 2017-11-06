НАБУ готувало підозру на Севостьянову
НАБУ збиралося вручити підозру першому заступнику міністра юстиції Наталії Севостьяновій у минулу п'ятницю, 3 листопада, однак через невідомі причини цього не зробило.
Про це повідомив співрозмовник Української правди у "Народному Фронті".
Він зазначив, що у партії знали про цей захід. Причина вручення підозри – виконання рішення Європейського суду у справі від 2015 року. Тоді це рішення прийняв попередник Севостьянової, а вона підписала його до виконання.
У той же час, рішення Європейського суду приймається колегіально і тому у НФ вважають, що змова, у якій НАБУ хотіло звинуватити Севостьянову, повинна бути також і з п’ятьма іншими європейськими суддями.
Через це у партії цю справу вважають методом тиску на "Народний Фронт".
Також у партії повідомили, що 4 листопада Наталія Севостьянова відсвяткувала власне весілля із партнером юридичної компанії Русланом Бернацьким. Співрозмовник УП зазначає, що, можливо, Севостьяновій не хотіли псувати свято.
Раніше інформацію про вручення підозри Севостьяновій повідомляло видання LB.