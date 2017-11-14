Підлегла Корчак просить відсторонити голову НАЗК на час слідства

Голова департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна закликає владу відсторонити голову НАЗК Наталію Корчак на час розслідування.

На брифінгу вона заявила, що Корчак не лише причетна до фальсифікацій перевірок декларацій та інших зловживань, але й недбало ставиться до своїх обов’язків.

Так, Корчак не підписувала рішення про проведення спеціальних перевірок – це виявила внутрішня перевірка, яку Соломатіна ініціювала по своєму департаменту на період із січня до червня 2017 року.

"Встановлені численні випадки незаконного затягування спецперевірок: замість 7 днів – кілька тижнів", – розповіла також Соломатіна.

"Повні перевірки 8 депутатів та міністрів, які мали закінчитися ще в травні, навіть не розпочиналися. Відповідальність за це несе особисто Корчак, яка не організовує роботу в НАЗК і не здійснює контроль за роботою підлеглих", – заявила вона.

"Із приблизно півтора мільйона декларацій, які зараз є в системі, повністю перевірено всього 91 декларацію", – навела дані Соломатіна.

На її думку, усі перевірки давно можна було б проводити автоматизовано, якби на це було рішення голови НАЗК.

Соломатіна додала, що Корчак блокувала її пропозиції щодо оптимізації роботи агенції.

"Я звертаюся до Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупціної прокуратури, до народних депутатів з проханням допомогти в розслідуванні тих зловживань, які відбувалися і відбуваються в Національному агентстві з запобігання корупції", – сказала Соломатіна.

"Я закликаю президента, прем’єр-міністра, голову Верховної Ради, народних депутатів відсторонити голову НАЗК від виконання на час проведення розслідування", – заявила вона.

Соломатіна також закликала міжнародні організації втрутитися у ситуацію.

Ганна Соломатіна з 16 червня очолює департамент фінансового контролю НАЗК.

Наприкінці жовтня вона зголосилася надати інформацію щодо корупції і зловживань у НАЗК, повідомив народний депутат Мустафа Найєм.

Тепер вона оголосила про такі факти публічно.

Соломатіна на брифінгу зазначила, що раніше входила до методологічної ради Національного банку, коли його очолював Віктор Ющенко, спеціалізувалася на санації збанкрутілих підприємств, працювала в Мінекономіки тощо.

Джерело в НАЗК повідомило "Українським новинам", що Соломатіну 31 жовтня за її заявою звільнили з посади керівника департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя.