У Києві "замінували" залізничний вокзал і "Гулівер"

Поліція отримала три анонімні повідомлення про замінування – лікарні на вулиці Підвисоцького, "Гуліверу" та центрального залізничного вокзалу.

Про це повідомляє речниця Нацполіції Києва Оксана Блищик у Facebook.

"Залучені фахівці вибухотехнічної служби. Аби убезпечити людей, проводилася евакуація: із лікарні - 150 осіб (перевірка завершена, небезпечних предметів не виявили), із вокзалу - 900 осіб, у "Гулівері" евакуація триває", - йдеться у повідомленні.

Усі повідомлення зареєстровані, оперативники встановлюють анонімних дозвонювачів. Наразі поліція проводить перевірку.