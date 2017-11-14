У Києві "замінували" залізничний вокзал і "Гулівер"
Вівторок, 14 листопада 2017, 18:48
Поліція отримала три анонімні повідомлення про замінування – лікарні на вулиці Підвисоцького, "Гуліверу" та центрального залізничного вокзалу.
Про це повідомляє речниця Нацполіції Києва Оксана Блищик у Facebook.
"Залучені фахівці вибухотехнічної служби. Аби убезпечити людей, проводилася евакуація: із лікарні - 150 осіб (перевірка завершена, небезпечних предметів не виявили), із вокзалу - 900 осіб, у "Гулівері" евакуація триває", - йдеться у повідомленні.
Усі повідомлення зареєстровані, оперативники встановлюють анонімних дозвонювачів. Наразі поліція проводить перевірку.