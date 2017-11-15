НАЗК просить суд покарати нардепа з НФ

2635 переглядів
Середа, 15 листопада 2017, 13:27

Національне агентство із запобігання корупції направило до суду два адмінпротоколи, складені на народного депутата з фракції "Народний фронт" Олександра Горбунова.

Відповідне рішення прийнято на засіданні агентства 13 листопада, передає у середу прес-служба НАЗК.

Повідомляється, що протоколи складено за несвоєчасне подання нардепом повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Зокрема, пояснюють у відомстві, йдеться про придбання Горбуновим автомобіля за 2,6 мільйони гривень, а також отримання доходу від продажу іншого авто на суму 1,5 мільйони.

У коментарі "Українській правді" в агентстві повідомили, що Горбунов мав подати 2 декларації про продаж та купівлю автомобілів до 4 лютого та 10 березня 2017 року, але зробив це лише 20 квітня.

У НАЗК нагадали, що чиновники мають подавати відомості про зміни у майновому стані протягом 10 днів з моменту отримання доходу чи придбання майна.

Згідно з електронною декларацією депутата за 2016 рік, у його власності перебувало 5 автомобілів – позашляховик Toyota Land Cruiser 2012 року випуску, легкові авто ВАЗ 21043 (2001 рік), УАЗ 3151201 (1988), вантажівки ГАЗ 5312 (1992)та ГАЗ-САЗ 3508 (1989). Вартість транспорту не вказується.

 
Олександр Горбунов
Фото: gre4ka.info

Як відомо, 14 листопада співробітниця Нацагентства звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій.

Пізніше  в НАБУ заявили про розслідування можливих фальсифікацій в НАЗК.

В НАЗК повідомили, що направлять до суду позовну заяву з вимогою спростування інформації про можливі фальсифікації перевірок декларацій.

Євген Кізілов, УП

Теми: НАЗК Верховна Рада декларації суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
НАЗК не перевіряє декларації топ-чиновників- співробітниця 15 листопада 2017, 13:13
Ще два співробітники НАЗК озвучать факти порушень – Найєм 15 листопада 2017, 12:29
Викривальниця НАЗК vs "куратор" з Банкової 15 листопада 2017, 12:00
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
У НАЗК знищують документи, які можуть стати доказами – джерело
Стало відомо, хто схопив активістку FEMEN у Києві
НАЗК просить суд покарати нардепа з НФ
Росія пропонує погодити миротворців ООН з бойовиками
Усі новини
Переселенці

Перший в Україні соціальний готель у Харкові

Професія

Репортаж з машини швидкої допомоги

наше

ONUKA: Мистецтво – це ж не тільки музика. Багато чого є цікавого у світі