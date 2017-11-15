НАПК просит суд наказать нардепа из НФ

1696 просмотров
Среда, 15 ноября 2017, 13:27

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд два админпротокола, составленные на народного депутата из фракции "Народный фронт" Александра Горбунова.

Соответствующее решение принято на заседании агентства 13 ноября, передает в среду пресс-служба НАПК.

Сообщается, что протоколы составлены за несвоевременное представление нардепом сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В частности, объясняют в ведомстве, речь идет о приобретении Горбуновым автомобиля за 2,6 миллиона гривен, а также получении дохода от продажи другого авто на сумму 1,5 миллиона.

В комментарии "Украинской правде" в агентстве сообщили, что Горбунов должен был подать 2 декларации о продаже и покупке автомобилей до 4 февраля и 10 марта 2017 года, однако сделал это только 20 апреля.

В НАПК напомнили, что чиновники должны подавать сведения об изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента получения дохода или приобретение имущества.

Согласно электронной декларации депутата за 2016 год, в его собственности находилось 5 автомобилей - внедорожник Toyota Land Cruiser 2012 года выпуска, легковые авто ВАЗ 21043 (2001 год), УАЗ 3151201 (1988), грузовики ГАЗ 5312 (1992) и ГАЗ-САЗ 3508 (1989). Стоимость транспорта не указывается.

 
Александр Горбунов
Фото: gre4ka.info

Как известно, 14 ноября сотрудница Нацагентства обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

Позже в НАБУ заявили о расследовании возможных фальсификаций в НАПК.

В НАПК заявили, что направят в суд исковое заявление с требованием опровержения информации о возможных фальсификациях проверок деклараций.

Евгений Кизилов, УП

Темы: НАПК Верховная Рада декларации суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАПК не ​​проверяет декларации топ-чиновников-сотрудница 15 ноября 2017, 13:13
Еще два сотрудника НАПК озвучат факты нарушений – Найем 15 ноября 2017, 12:29
Разоблачительница НАПК vs "куратор" с Банковой 15 ноября 2017, 12:00
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Стало известно, кто схватил активистку FEMEN в Киеве
НАПК просит суд наказать нардепа из НФ
Россия предлагает согласовать миротворцев ООН с боевиками
Парубий инициирует законопроект об ответственности за хранение оружия
Все новости
Конкурс

Постер украинского агентства победил в Барселоне

здоровье

Лечебная жвачка против пародонтоза, которую можно съесть как конфету

свои люди

Миссия: трудоустраивать людей с инвалидностью и менять отношение к ним