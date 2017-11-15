Путін заявив, що особисто поговорить з бойовиками про заручників

Лідер громадського руху "Український вибір" Віктор Медведчук зустрівся зі своїм кумом президентом Росії Володимиром Путіним і обговорив питання обміну заручників на Донбасі.



Про це повідомляє 15 листопада РИА "Новости".



Російське видання зазначає, що Медведчук повідомив, що Україна готова звільнити понад 300 осіб в рамках обміну полоненими на Донбасі, а Київ в свою чергу чекає від ОРДЛО звільнення понад 70 осіб до Нового року.



"... Сьогодні готові до обміну велика кількість людей, і Україна сьогодні готова звільнити 306 осіб, розраховує на звільнення Донецьком і Луганськом 74 осіб, і це можна було б зробити до новорічних і різдвяних свят", - цитує Медведчука агентство.



Також повідомляється, що Путін "підтримав пропозицію Медведчука про обмін полоненими" між Україною і ОРДЛО пообіцяв "особисто обговорити це питання з керівниками невизнаних республік".



"Я зроблю все, що від мене залежить, переговорю з керівництвом і Донецької республіки, і Луганській республіки. Сподіваюся, щось, що ви пропонуєте, буде реалізовано", – заявив Путін.



За словами Медведчука, "сьогодні рівно 14 місяців як не проходять обміни".



"Причина такої ситуації полягає в тому, що згідно з Мінськими угодами обміни повинні здійснюватися за формулою "всіх на всіх", – заявив він.



На думку Медведчука "в України на сьогоднішній день виникли складності виконання цього принципу, вони полягають в тому, що об'єктивно згідно з чинним законодавством в цей час не можна реалізувати цей принцип по відношенню до всіх, в першу чергу по відношенню до тих, хто притягнений за особливо тяжкі злочини".



Як відомо, процес обміну заручниками був заблокований після заяви президента РФ Володимира Путіна про принцип "всіх на всіх".



Українська сторона неодноразово висловлювала готовність передати бойовикам для обміну заручниками більше 3 сотень людей, але бойовики ОРДЛО зривають обмін, пред'являючи необґрунтовані вимоги. Наприклад - звільнення 42 осіб, які не мають ніякого відношення до подій на Донбасі.



Також в списку представників ОРДЛО - ті, хто скоїв тяжкі злочини проти України, в тому числі важкі вбивства.



Як відомо, зараз Медведчук від імені України бере участь в мінських переговорах по Донбасу. За інформацією УП, Медведчук був залучений до обміну заручниками з подачі підконтрольних Кремлю бойовиків.



Кум Володимира Путіна вважає, що його відносини з російським президентом йдуть на користь відносинам України і Росії.



Медведчук відомий своєю проросійською позицією. Він виступає проти вступу України в ЄС і НАТО, а також за тісний союз з РФ.