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Путин заявил, что лично поговорит с боевиками о заложниках

Среда, 15 ноября 2017, 14:02
Путин заявил, что лично поговорит с боевиками о заложниках

Лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук встретился со своим кумом президентом России Владимиром Путиным и обсудил вопрос обмена заложников на Донбассе.

Об этом сообщает 15 ноября РИА "Новости".

Российское издание отмечает, что Медведчук сообщил, что Украина готова освободить свыше 300 человек в рамках обмена пленными на Донбассе, а Киев в свою очередь ждет от ОРДЛО освобождения более 70 человек до Нового года.

"…Сегодня готовы к обмену большое количество людей, и Украина сегодня готова освободить 306 человек, рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек, и это можно было бы сделать до новогодних и рождественских праздников", – цитирует Медведчука агентство.

Также сообщается, что Путин "поддержал предложение Медведчука об обмене пленными" между Украиной и ОРДЛО пообещал "лично обсудить данный вопрос с руководителями непризнанных республик".

"Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики. Надеюсь, что-то, что вы предлагаете, будет реализовано", – заявил Путин.

По словам Медведчука, "сегодня ровно 14 месяцев как не проходят обмены".

"Причина такой ситуации заключается в том, что согласно минскому соглашению обмены должны производиться по формуле "всех на всех", – заявил он.

По мнению Медведчука "у Украины на сегодняшний день возникли сложности выполнения этого принципа, они заключаются в том, что объективно согласно действующему законодательству в настоящее время нельзя реализовать этот принцип в отношении всех, в первую очередь в отношении тех, кто привлекается за особо тяжкие преступления".

Как известно, процесс обмена заложниками был заблокирован после заявления президента РФ Владимира Путина о принципе "всех на всех".

Украинская сторона неоднократно высказывала готовность передать боевикам для обмена заложниками более 3 сотен человек, но боевики ОРДЛО срывают обмен, предъявляя необоснованные требования. Например – освобождения 42 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям на Донбассе.

Также в списке представителей ОРДЛО – те, кто совершил тяжкие преступления против Украины, в том числе тяжелые убийства.

Как известно, сейчас Медведчук от имени Украины принимает участие в минских переговорах по Донбассу. По информации УП, Медведчук был привлечен к обмену заложниками с подачи подконтрольных Кремлю боевиков.

Кум Владимира Путина считает, что его отношения с российским президентом идут на пользу отношениям Украины и России.

Медведчук известен своей пророссийской позицией. Он выступает проти вступления Украины в ЕС и НАТО, а также за тесный союз с РФ.

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Темы: заложникиОРДЛОРосcияПутин
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