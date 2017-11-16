Бойовики уже кілька днів обстрілюють з "Градів" міста і села на Донеччині - Лабай

220 переглядів
Четвер, 16 листопада 2017, 08:12
Речник штабу АТО Василь Лабай підтвердив інформацію про обстріли бойовиками українських міст і сіл на Донеччині.
Про це він заявив у відповідь на запит УП.

"Уже декілька днів поспіль проросійські бойовики ведуть вогонь з важкої артилерії, мінометів, обстрілюють українські міста і села, які знаходяться вздовж лінії зіткнення. Декілька днів тому – Трьохізбенка, потім Мар’їнка, потім Зайцеве з "Градів". Від їхніх злочинних дій страждає місцеве цивільне населення та руйнується інфраструктура",  – підкреслив Лабай.

"Ми перебуваємо у постійній координації з СЦКК. У подальшому застосування незаконними збройними формуваннями артилерійських систем може привести до непередбачуваних наслідків, у тому числі і до численних жертв серед цивільного населення", - також наголосив він. 

Як відомо, раніше бойовики, застосовуючи РСЗО "Град" і міномети, обстріляли Бахмутку.

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Доба в АТО: 16 обстрілів, постраждалих немає 16 листопада 2017, 06:30
Бойовики 8 разів порушили перемир’я, втрат немає 15 листопада 2017, 18:38
На Донбасі підірвався автомобіль з поліцейськими, один загинув 15 листопада 2017, 16:25
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Хроніка 16 листопада. Янукович звільнив Черновецького, а над "Межигір'ям" заборонили літати
Українська сторона не піде на шантаж бойовиків щодо обміну полоненими - Геращенко
ОБСЄ: на Донбасі збільшилася кількість вибухів
Посли країн G7 закликали до виборчої реформи та оновлення складу ЦВК
Усі новини
наше

Фільм "Межа" отримав гран-прі міжнародного кінофестивалю у Франції

позиція

Андрухович відмовився від участі у культурному заході у Німеччині

Освіта

Учні з окупованого Донбасу бажають вчитися дистанційно в Україні