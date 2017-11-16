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Бойовики уже кілька днів обстрілюють з "Градів" міста і села на Донеччині - Лабай
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Четвер, 16 листопада 2017, 08:12
Речник штабу АТО Василь Лабай підтвердив інформацію про обстріли бойовиками українських міст і сіл на Донеччині.
Про це він заявив у відповідь на запит УП.
"Уже декілька днів поспіль проросійські бойовики ведуть вогонь з важкої артилерії, мінометів, обстрілюють українські міста і села, які знаходяться вздовж лінії зіткнення. Декілька днів тому – Трьохізбенка, потім Мар’їнка, потім Зайцеве з "Градів". Від їхніх злочинних дій страждає місцеве цивільне населення та руйнується інфраструктура", – підкреслив Лабай.
"Ми перебуваємо у постійній координації з СЦКК. У подальшому застосування незаконними збройними формуваннями артилерійських систем може привести до непередбачуваних наслідків, у тому числі і до численних жертв серед цивільного населення", - також наголосив він.
Як відомо, раніше бойовики, застосовуючи РСЗО "Град" і міномети, обстріляли Бахмутку.
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