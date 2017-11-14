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Бойовики обстріляли "Градами" селище на Донеччині

Вівторок, 14 листопада 2017, 23:29
Бойовики обстріляли Градами селище на Донеччині

На Донбасі бойовики, застосовуючи РСЗО "Град" і міномети,  обстріляли Бахмутку, один із снарядів знищив будинок мирних жителів.

Про це повідомив голова Донецької обласної ВЦА Павло Жебрівський.

"Щойно у Бахмутці орки поцілили у житловий будинок, у якому знаходилося подружжя – чоловік і жінка. На щастя, люди залишилися живі, проте півбудинку як не було", - написав він у facebook.

Посилаючись на інформацію голови ВЦА Зайцевого Володимира Весьолкіна, Жебрівський повідомив, що обстріл почався близько 19:30 з боку окупованої бойовиками Горлівки.

"Жителі Горлівки пишуть мені, що бойовики стріляють із "Градів" з шахти "Кочегарка", - зазначає Весьолкін. - Потім підключилися міномети. На даний момент Бахмутка та Жованка без електрики. Обстріл продовжується", - йдеться у повідомленні.

Теми: АТОбойові діїДонбас
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