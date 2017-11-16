Колишній депутат з Одеси фінансував терористів – СБУ

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Четвер, 16 листопада 2017, 09:34

Співробітники Служби безпеки України викрили факти фінансування колишнім депутатом Одеської міської ради спільно з менеджментом будівельної компанії незаконних збройних формувань так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє прес-служби СБУ 16 листопада.

Згідно з повідомленням, правоохоронці встановили, що один із великих одеських забудовників частину проданої нерухомості не відображає у фінансовій документації та отримує готівкою.

Потім гроші передавалися одному з колишніх депутатів міськради Одеси, який має "інтереси" у будівельному бізнесі.

Співробітники спецслужби задокументували, що депутат, оголошений у міжнародний розшук, переховується від українського правосуддя на території Росії та спрямовує відсоток від суми на фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій "ДНР/ЛНР".

В СБУ зазначають, що для отримання додаткових доказів фінансування тероризму у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, відбуваються обшуки в офісних приміщеннях будівельної компанії та місцях проживання фігурантів справи.

Теми: СБУ тероризм Одеса
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