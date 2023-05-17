Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВАКС заочно арештував колишнього першого віцепрем'єра Клюєва

Валентина РоманенкоСереда, 17 травня 2023, 13:41
ВАКС заочно арештував колишнього першого віцепрем'єра Клюєва
Клюєв у 2011 році. фото з Вікіпедії

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному в організації заволодіння та розтраті коштів колишньому першому віцепрем'єр-міністру Андрію Клюєву.

Джерело: пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, співрозмовник УП в антикорупційних органах

Деталі: 17 травня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід колишньому першому віце-прем’єр-міністру, підозрюваному в організації заволодіння та розтраті бюджетних коштів на користь підконтрольного підприємства та підприємств, підконтрольних колишньому прем’єр-міністру на загальну суму більше 195 млн грн, що передбачалися на фінансування інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки.

За даними УП, йдеться про Клюєва.

Суд підтримав позицію САП та НАБУ та обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Прокурори нагадують, що наразі у вказаному кримінальному провадженні завершено досудове розслідування. Матеріали справи відкриті стороні захисту для ознайомлення.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: "Сімейні" справи. Чи покарані та як живуть соратники Януковича

Довідково: На початку 2000-х Андрій Клюєв був спершу заступником голови, а згодом – секретарем Партії регіонів. Тричі проходив до парламенту, два рази – за списком ПР. Клюєв був першим віцепрем’єром Кабінету міністрів Миколи Азарова у 2010-12 роках.

Був секретарем РНБО, головою АП часів Януковича.

Після секретарювання в РНБО у 2014 Клюєв став головою АП, утім пробув на посаді всього місяць. 25 лютого подав у відставку, а вже 28 – зник і опинився в розшуку СБУ, де перебуває й досі. 

Теми: КлюєвАнтикорупційний судАнтикорупційна прокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито

Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні

У МКС обурені залякуванням прокурора суду з боку Росії, яка оголосила його в розшук

Нові санкції ЄС стосуються понад 90 іноземних компаній, зокрема й із Китаю – Єврокомісія

Родичі Лаврова виїхали з Грузії в супроводі сил безпеки – ЗМІ

відеоЗеленський про день у Японії: Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові кроки

Усі новини...
Клюєв
Суд скасував арешт на майно, вилучене в будинку батьків Клюєва
Підозрілі транзакції: у файлах FinCEN фігурують Клюєви, Фірташ і Коломойський
ВАКС скасував заочний арешт Клюєва
Останні новини
01:19
Зеленський і Байден проведуть зустріч в Японії в неділю
00:57
Ігнат: Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну
00:27
Папа Римський відправить в Україну кардинала із "миротворчою місією"
23:53
У Дніпрі пролунали звуки вибухів, працювала ППО
23:21
Хвороба, яка може початися з родимки. Що таке меланома та як вона лікується
23:19
Нідерланди передумали продавати винищувачі F-16 компанії Draken International
22:33
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо "Вагнер" розбито
21:53
Росія запустила фейк про "зникнення Залужного" через пік напруги у Бахмуті – Маляр
21:25
Мелоні прокоментувала можливу участь Італії в "коаліції винищувачів"
21:13
Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти БТР Fuchs в Україні
Усі новини...
Реклама: