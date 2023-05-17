ВАКС заочно арештував колишнього першого віцепрем'єра Клюєва

Клюєв у 2011 році. фото з Вікіпедії

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному в організації заволодіння та розтраті коштів колишньому першому віцепрем'єр-міністру Андрію Клюєву.

Джерело: пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, співрозмовник УП в антикорупційних органах

Деталі: 17 травня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід колишньому першому віце-прем’єр-міністру, підозрюваному в організації заволодіння та розтраті бюджетних коштів на користь підконтрольного підприємства та підприємств, підконтрольних колишньому прем’єр-міністру на загальну суму більше 195 млн грн, що передбачалися на фінансування інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки.

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За даними УП, йдеться про Клюєва.

Суд підтримав позицію САП та НАБУ та обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

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Прокурори нагадують, що наразі у вказаному кримінальному провадженні завершено досудове розслідування. Матеріали справи відкриті стороні захисту для ознайомлення.

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Довідково: На початку 2000-х Андрій Клюєв був спершу заступником голови, а згодом – секретарем Партії регіонів. Тричі проходив до парламенту, два рази – за списком ПР. Клюєв був першим віцепрем’єром Кабінету міністрів Миколи Азарова у 2010-12 роках.

Був секретарем РНБО, головою АП часів Януковича.

Після секретарювання в РНБО у 2014 Клюєв став головою АП, утім пробув на посаді всього місяць. 25 лютого подав у відставку, а вже 28 – зник і опинився в розшуку СБУ, де перебуває й досі.