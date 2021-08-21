Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд скасував арешт на майно, вилучене в будинку батьків Клюєва

Субота, 21 серпня 2021, 12:18
Суд скасував арешт на майно, вилучене в будинку батьків Клюєва

Шевченківський райсуд Києва скасував арешт на майно, вилучене 2016 року під час обшуку в будинку, що належить батькам секретаря РНБО та глави АП часів Віктора Януковича – Андрія Клюєва.

Джерело: прокурор Олексій Клименко у коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами прокурора, суддя Лідія Щебуняєва 20 серпня задовольнила клопотання адвоката матері підозрюваного Клюєва про скасування арешту на вилучені речі. Серед них – вази, картини, тощо.

Пряма мова Клименка: "Наразі ми отримали лише вступну і резолютивну частину рішення суду, тому ми не знаємо, за якими мотивами суд прийняв це рішення. Коли отримаємо повний текст, ми будемо вживати заходів, щоб його оскаржити".

Більше деталей: Прокурор пояснив, що в серпні цього року Шевченківським судом вже розглядалося аналогічне клопотання захисника Клюєва про зняття арешту з цих речей, однак тоді воно не було задоволене.

Крім того, 2016 року цей самий захисник Клюєва намагався оскаржити рішення про арешт вилучених речей в Апеляційному суді, однак йому було відмовлено.

Цього разу той самий адвокат подав клопотання вже як представник матері підозрюваного, стверджуючи, що арештоване майно належить не Клюєву, а його матері.

Прокуратура вважає, що рішення розглядалося Шевченківським райсудом із порушенням підсудності, оскільки його мав би розглядати Подільський районний суд.

Водночас Клименко підкреслив, що вартість речей, з яких зняли арешт, є незначною, порівняно з іншим арештованим майном Клюєва – нерухомістю, земельними ділянками та автомобілем.

Читайте також: "Сімейні" справи. Чи покарані та як живуть соратники Януковича

Довідка: Андрій Клюєв - секретар РНБО, голова АП часів Януковича. На початку 2000-х Клюєв був спершу заступником голови, а згодом – секретарем Партії регіонів. Тричі проходив до парламенту, два рази – за списком ПР. 

Після секретарювання в РНБО у 2014 Клюєв став головою АП, утім пробув на посаді всього місяць. 25 лютого подав у відставку, а вже 28 – зник і опинився в розшуку СБУ, де перебуває й досі. 

Як і значна частина регіоналів, після Революції Клюєв (а також його брат-нардеп) потрапив у санкційний список ЄС, де пробув до березня 2019.

За рік після Революції стало відомо, що з Клюєва зняли підозру щодо його причетності до масових убивств у січні-лютому 2014 – досудове розслідування не знайшло доказів. Початкову підозру змінили на перешкоджання проведенню мітингів на Майдані 30 листопада 2013, а слідство призупинили, оскільки Клюєв перебував у розшуку.

Влітку 2019 Клюєв раптово вирішив піти на позачергові парламентські вибори, але ЦВК довелося скасувати своє рішення про реєстрацію Клюєва кандидатом у нардепи. 

За даними журналістів, брати Клюєви не тільки змогли зберегти енергетичний бізнес в Криму після окупації, а й працюють там в обхід санкцій.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Клюєвсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Клюєв
ВАКС заочно арештував колишнього першого віцепрем'єра Клюєва
Підозрілі транзакції: у файлах FinCEN фігурують Клюєви, Фірташ і Коломойський
ВАКС скасував заочний арешт Клюєва
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: