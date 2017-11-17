НАБУ порушило справу про можливе незаконне збагачення Луценка

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом ймовірного незаконного збагачення генерального прокурора Юрія Луценка.

Про це повідомила "Українській правді" речниця НАБУ Світлана Оліфіра.

"За ухвалою суду, яка зобов'язала внести відомості до ЄРДР, детективи внесли ці відомості, і розпочато розслідування за фактом ймовірного незаконного збагачення", - розповіла вона.

За словами Оліфіри, справа стосується саме генпрокурора і порушена за ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу.

Речниця повідомила, що відповідне рішення ухвалив Солом'янський районний суд Києва у жовтні.

Водночас колишній заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін написав у Facebook, що ця справа порушена за його зверненням.

"За моєю заявою НАБУ зареєструвало і почало розслідування кримінального провадження про незаконне збагачення генпрокурора Луценко", - заявив він.

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