НАБУ порушило справу про можливе незаконне збагачення Луценка

541 перегляд
П'ятниця, 17 листопада 2017, 10:26

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом ймовірного незаконного збагачення генерального прокурора Юрія Луценка.

Про це повідомила "Українській правді" речниця НАБУ Світлана Оліфіра.

"За ухвалою суду, яка зобов'язала внести відомості до ЄРДР, детективи внесли ці відомості, і розпочато розслідування за фактом ймовірного незаконного збагачення", - розповіла вона.

За словами Оліфіри, справа стосується саме генпрокурора і порушена за ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу.

Речниця повідомила, що відповідне рішення ухвалив Солом'янський районний суд Києва у жовтні.

Водночас колишній заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін написав у Facebook, що ця справа порушена за його зверненням.

"За моєю заявою НАБУ зареєструвало і почало розслідування кримінального провадження про незаконне збагачення генпрокурора Луценко", - заявив він.

 

Доповнюється…

Теми: Луценко Генпрокуратура НАБУ кримінал
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Шпора" для генпрокурора або Як не треба було секретити конфіскацію "общака Януковича" 15 листопада 2017, 12:17
Одіозний екс-прокурор Сус: Луценко дав вказівку "закрутити гайки" Ахметову 14 листопада 2017, 13:36
Дмитро Сус: Порошенко сказав Луценку звільнити мене через "співпрацю" із Сакварелідзе 14 листопада 2017, 10:30
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
НАБУ порушило справу про можливе незаконне збагачення Луценка
Віце-прем’єр Угорщини заявив про право закордонних угорців на автономію
Аваков про "справу рюкзаків": Я вимагатиму вибачень
Хроніка 17 листопада. Тігіпко лякає Київ шахтарями, а кум Путіна Медведчук спокійно літає до Москви
Усі новини
Відео

Що варто нагадати собі у Міжнародний день відмови від куріння

афіша

Що подивитись і куди сходити в Києві на вихідні

наше

Фільм "Межа" отримав гран-прі міжнародного кінофестивалю у Франції