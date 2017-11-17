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НАБУ порушило справу про можливе незаконне збагачення Луценка

П'ятниця, 17 листопада 2017, 09:26
НАБУ порушило справу про можливе незаконне збагачення Луценка

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом ймовірного незаконного збагачення генерального прокурора Юрія Луценка.

Про це повідомила "Українській правді" речниця НАБУ Світлана Оліфіра.

"За ухвалою суду, яка зобов'язала внести відомості до ЄРДР, детективи внесли ці відомості, і розпочато розслідування за фактом ймовірного незаконного збагачення", - розповіла вона.

За словами Оліфіри, справа стосується саме генпрокурора і порушена 30 жовтня за ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу.

Речниця повідомила, що відповідне рішення ухвалив Солом'янський районний суд Києва у жовтні.

Водночас колишній заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін написав у Facebook, що ця справа порушена за його зверненням.

"За моєю заявою НАБУ зареєструвало і почало розслідування кримінального провадження про незаконне збагачення генпрокурора Луценко", - заявив він.

До свого посту Кузьмін додав листа від НАБУ, де йому повідомляють про відкриття провадження.

 

Він додав, що це вже п'ята справа, порушена проти Луценка, за його заявами.

Як стало відомо у четвер, Генпрокуратура порушила кримінальне провадження проти директора НАБУ Артема Ситника через ймовірне розголошення даних слідства.

ГПУ зробила це на підставі опублікованого в інтернеті аудіо-запису, де людина з голосом, схожим на Ситника, розповідає журналістам деталі деяких резонансних справ.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоГенпрокуратураНАБУкримінал
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