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ГПУ порушила кримінальне провадження проти Ситника

Четвер, 16 листопада 2017, 21:08
ГПУ порушила кримінальне провадження проти Ситника
НАБУ

Генпрокуратура порушила кримінальне провадження проти директора НАБУ Артема Ситника через ймовірне розголошення даних слідства.

Про це УП повідомили джерела в ГПУ.

Як повідомили співрозмовники, Ситника можуть уже у п‘ятницю, 17 листопада викликати на допит.

Щоправда самого директора НАБУ в Україні наразі немає. За даними УП, Ситник перебуває у відрядженні у Португалії.

ГПУ порушила кримінальне провадження на підставі опублікованого в інтернеті аудіо-запису, де людина з голосом, схожим на Ситника, розповідає журналістам деталі деяких резонансних справ.

У середу на засіданні антикорупційного комітету Ради депутат Антон Геращенко закликав ГПУ відкрити справу і перевірити цей запис.

Роман Романюк, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураСитникНАБУ
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