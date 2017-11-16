ГПУ порушила кримінальне провадження проти Ситника

Генпрокуратура порушила кримінальне провадження проти директора НАБУ Артема Ситника через ймовірне розголошення даних слідства.

Про це УП повідомили джерела в ГПУ.

Як повідомили співрозмовники, Ситника можуть уже у п‘ятницю, 17 листопада викликати на допит.

Щоправда самого директора НАБУ в Україні наразі немає. За даними УП, Ситник перебуває у відрядженні у Португалії.

ГПУ порушила кримінальне провадження на підставі опублікованого в інтернеті аудіо-запису, де людина з голосом, схожим на Ситника, розповідає журналістам деталі деяких резонансних справ.

У середу на засіданні антикорупційного комітету Ради депутат Антон Геращенко закликав ГПУ відкрити справу і перевірити цей запис.

Роман Романюк, УП