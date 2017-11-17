НАЗК знайшло корупцію в діях підопічних Кличка

Нацагентство із запобігання корупції внесло припис меру Києва Віталію Кличку про порушення антикорупційних законів одним з його підлеглих.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За її даними, начальник управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради Сергій Красюк помічений у порушенні вимог законодавства щодо "етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону".

В агентстві пояснили, що Красюк не передав належні йому корпоративні права в управління іншій особі протягом 30 днів після призначення на посаду.

"З метою усунення виявлених порушень НАЗК вимагає провести службове розслідування та притягти винну особу до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

НАЗК нагадало, що за невиконання припису Кличко може понести адміністративну відповідальність.

Кличко має повідомити НАЗК про виконання цього розпорядження упродовж 10 робочих днів з дня його одержання.

Як повідомлялося, у 2016 році у Кличка хотіли повернути корупційні схеми при закупівлі ліків. Зокрема, комітет конкурсних торгів КМДА, всупереч запереченням громадських активістів, ухвалив рішення повернутися до обов’язкової вимоги надання гарантійних листів від виробників.