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НАЗК знайшло корупцію в діях підопічних Кличка

П'ятниця, 17 листопада 2017, 11:00

Нацагентство із запобігання корупції внесло припис меру Києва Віталію Кличку про порушення антикорупційних законів одним з його підлеглих.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За її даними, начальник управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради Сергій Красюк помічений у порушенні вимог законодавства щодо "етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону".

В агентстві пояснили, що Красюк не передав належні йому корпоративні права в управління іншій особі протягом 30 днів після призначення на посаду.

"З метою усунення виявлених порушень НАЗК вимагає провести службове розслідування та притягти винну особу до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

НАЗК нагадало, що за невиконання припису Кличко може понести адміністративну відповідальність.

Кличко має повідомити НАЗК про виконання цього розпорядження упродовж 10 робочих днів з дня його одержання.

Як повідомлялося, у 2016 році у Кличка хотіли повернути корупційні схеми при закупівлі ліків. Зокрема, комітет конкурсних торгів КМДА, всупереч запереченням громадських активістів, ухвалив рішення повернутися до обов’язкової вимоги надання гарантійних листів від виробників.

Українська правда
Теми: Віталій КличкоКиївНАЗКкорупція
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