Оприлюднили ймовірну причину пожежі у таборі "Вікторія"

Пожежа в дитячому таборі "Вікторія" могла статися через забутий та увімкнений кип'ятильник в одній із кімнат, де жив вихователь табору.

Про це повідомив радник начальника поліції Одесси Руслан Форостяк.

Він написав, що відповідна інформація міститься в технічному акті ДСНС.

"Сьогодні технічний акт #ДСНС по висновкам причини загоряння з якогось дива став публічним. За ним пожежа сталася по причині забутого та увімкненого звичайного дешевого кип'ятильника в одній із кімнат, де мешкав вихователь", - зазначив Форостяк.

Він додав, що слідство триває.

Як відомо, в ніч на 16 вересня у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Поліція затримала директора табору Петроса Саркісяна за підозрою в порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей і величезні матеріальні збитки.

Мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив від посади голову Київської райадміністрації Одеси Володимира Сушкова, директора табору Саркісяна і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку закладу.

Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Ввечері 16 вересня біля мерії Одеси пройшов мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю.